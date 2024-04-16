كاتب صحفى يوضح دلالات المذكرة المسربة من صحيفة نيويورك تايمز

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن المذكرة المسربة من صحيفة "نيويورك تايمز" تؤكد محاولة تزييف الوعي لدى الجمع الأمريكي وجميع المتابعين لها في دول العالم المختلفة، متابعًا أن إسرائيل تسعى من خلال وسائل الإعلام الأمريكية إلى توصيل رسالتها غير الحقيقية التي ليس لها علاقة بالواقع.

تسريب الوثيقة يؤكد أيضًا ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية



وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” أن تسريب هذه الوثيقة يؤكد أيضًا ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشارع العربي يعلم جيدًا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تزييف للحقائق والوثائق.

الشعوب العربية أصبح لديها الوعي والخبرة في مواجهة هذه الأكاذيب

وأكد أن الشعوب العربية أصبح لديها الوعي والخبرة في مواجهة هذه الأكاذيب، ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية من قبل وسائل الإعلام الأمريكي.

وكان قد كشفت مذكرة مسربة عن أن صحيفة "New York Times" الأمريكية أصدرت تعليمات للصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بتقييد استخدام مصطلحي "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، و"تجنب" استخدام عبارة "الأراضي المحتلة" عند وصف الأراضي الفلسطينية.