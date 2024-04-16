الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حامد فارس: ما يحدث الآن في غزة نتيجة عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن المجتمع الدولي لم يتحمل مسئولياته فيما يخص الأحداث في غزة ولم يتبنى رؤية مصر الواضحة بضرورة إنهاء حالة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باعتباره السبب الرئيسي فيما يحدث الآن.

وأضاف “فارس” خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أن مصر تحركت بشكل كبير من خلال وزير الخارجية المصري لخفض التصعيد والاتصال بالجانب الإسرائيلي والإيراني والقوى الكبرى للعمل على نزع فتيل الأزمة من خلال وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاولة تدارك النتائج الكارثية التي من المحتمل أن تنتج من تصاعد الأحداث بين إيران وإسرائيل في المنطقة.

إسرائيل تقوم بمحاولة إلهاء الرأي العام العالمي والداخلي

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن إسرائيل تقوم بمحاولة إلهاء الرأي العام العالمي والداخلي أيضًا، لافتًا إلى أن إسرائيل خرجت بمكاسب كبيرة مما حدث بينها وإيران بينما لم تجن إيران شيء والقضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر فيما حدث.

حامد فارس غزة المجتمع الدولي والقوى الكبرى العدوان الإسرائيلى مصر إيران وإسرائيل

مواد متعلقة

خبير: مصر أخذت خطوات استباقية جعلتها قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية

نصائح للعمل والدراسة بنشاط بعد الإجازة (فيديوجراف)

تاج الدين: هدف الدولة أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية الكاملة

محلل سياسى يتحدث عن تبعات الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. والسيناريوهات المحتملة

كاتب صحفى: جهود مصرية للتهدئة فى المنطقة بعد الهجوم الإيرانى على إسرائيل

علاء النهرى يشدد على ضرورة التكاتف للتصدى للتغيرات المناخية

أبرز المعلومات حول مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس (فيديو)

أستاذ الصحة العامة: فحص 5 ملايين طالب ابتدائي بمبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل| كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

15 عام تستعد لهذا الهجوم.. كيف تعمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بدعم أمريكي؟

باليوم 193 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مسجد شهداء الفاخورة