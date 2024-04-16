الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال رائف يكشف أسباب المذكرة المسربة من صحيفة نيويورك تايمز

جمال رائف
جمال رائف

علق جمال رائف،الكاتب الصحفي، عن المذكرة المسربة من صحيفة نيويورك تايمز والتي تطلب من الصحفيين بتقييد استخدام مصطلحي "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، و"تجنب" استخدام عبارة "الأراضي المحتلة" عند وصف الأراضي الفلسطينية، قائلا:" هذه المذكرة تؤكد علي ازدواجية المعايير التى تمارس من قبل الاعلام الغربي والأمريكي تحديدا ".

جمال رائف

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز "، اليوم، أن هناك محاولات تعتيم إعلامي غرب وتبديل مصطلحات ومحاولة تشويش الرأي العام وحجب الصورة عن المواطن الأمريكي، وخرجت مظاهرات من المواطنين الامريكيين للتنديد بما يحدث في قطاع غزة.
 

وتابع الكاتب الصحفي، صحيفة نيويورك تايمز يستخدم معايير غير مهنية وغير منطقية تثبت أننا بصدد سقوط مصداقية الاعلام الأمريكي، خاصة مع الدعم المطلق الامريكي للدولة الاحتلال الاسرائيلية.

 

وكان قد كشفت مذكرة مسربة أن صحيفة "New York Times" الأمريكية أصدرت تعليمات للصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بتقييد استخدام مصطلحي "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، و"تجنب" استخدام عبارة "الأراضي المحتلة" عند وصف الأراضي الفلسطينية.

 

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