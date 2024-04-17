الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

معهد القطن: سعر ضمان القطن هذا العام يعطى تنافسية مع المحاصيل الصيفية الأخرى

القطن
القطن

قال مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن، إن خطة وزارة الزراعة والدولة للنهوض بمحصول القطن، تبدأ بتحديد أسعاره قبل بداية الموسم بفترة كافية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن سعر ضمان القطن بـ10 آلاف جنيه لوجه قبلي، و12 ألف جنيه لوجه بحري، مما يعطي تنافسية للمحصول مع المحاصيل الصيفية الأخرى ليتخذ الفلاح قرار الزراعة.

وأضاف عمارة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه جرى إصدار قرار وزاري رقم 88 هذا العام، بزراعة أصناف القطن التي تتميز بالإنتاجية العالية في صفات الجودة وقصر العمر، لافتًا إلى أن أهم ما يميز هذا القرار، أنّه في العام الماضي كانت تزرع الأصناف في محافظة المنوفية فقط، أما هذا العام ستزرع في المنوفية والبحيرة والقليوبية والغربية.

وتابع، أن العام الماضي كان التوسع في زراعة الأصناف في 85 فدانا فقط بمحافظة السوهاج، أما هذا العام سيزرع في المحافظة بأكملها، بجانب أسيوط وقنا والأقصر والوادي الجديد، لافتًا إلى أن ما جرى زراعته حتى الآن نحو 30 ألف فدان على مستوى الجمهورية، 6000 وجه بحري و24 ألف فدان في وجه بحري.

معهد القطن ضمان القطن المحاصيل الفلاح الزراعة المحاصيل الصيفية

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