الإثنين 26 فبراير 2024
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نائب وزير الخارجية الأسبق: مصر لديها إرادة وتصميم للتوصل لهدنة إنسانية بغزة

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني

أكد السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، حجم الجهود التي قدمتها الدولة في دعم القضية الفلسطينة، منذ بداية الأزمة في قطاع غزة في 11 من أكتوبر والماضي وحتى اليوم، لافتًا ان مصر قدمت ما يزيد عن ثلثي المساعدات الإنسانية المواجهة القطاع العدوان الإسرائيلي.

وقال نائب وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية عبر «إكسترا نيوز»، إنه بجانب المساعدات الإنسانية، فمصر فتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح، مؤكدًا ان مصر أصبح لها خبرة كبيرة في مجال التوسط بين الدول لوقف نزيف الدم، ووقف الأعمال العسكرية الجارية في قطاع غزة من قصف وإبادة جماعية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الأسبق، مصر لها دور كبير على المستوى العربي والإقليمي والإفريقي، وخصوصًا في جمعية الأمم المتحدة مشهود بها دوليًا ومشهورة بمثل هذه الأدوار التي تشمل دعم مصر للدول العربية وخصوصًا فلسطين منذ بداية الحرب، مؤكدًا أن مصر ستستمر في الدفع عن القضية الفلسطينية؛ لوقف إطلاق النار، وتحاول التواصل إلى هدنة دائمة للشعب الفلسطيني والدفع في اتجاه البحث عن أفق تسمح بخلق وضع جديد لهذه المنطقة.

 وأشار إلى أن لا يمكن الاستمرار في هذه الظروف فترة كبيرة من حروب وقذف وإبادة جماعية.

مصر القضية الفلسطينية فلسطين والإقليمي والإفريقي دعم القضية الفلسطينة

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