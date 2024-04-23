الثلاثاء 23 أبريل 2024
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توك شو

هل حققت إسرائيل أهدافها من الحرب على غزة؟.. محلل سياسى يُجيب (فيديو)

ماهر صافي
ماهر صافي

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي، إن  إسرائيل لم تحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنت عنها من الحرب على قطاع غزة، والتي كان أهمها هو استرداد المحتجزين من المقاومة الفلسطينية ومن حركة حماس، ولم يستطع إلا بالتفاوض، مؤكدًا أن إسرائيل لم تستطع إخراج أي محتجز لدى المقاومة إلا بالتفاوض وهذه هى اللغة التي فرضتها المقاومة على إسرائيل وعلى من يتعامل مع إسرائيل.

وأضاف صافي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل قتلت ودمرت وأبادت وارتكبت مجازر فظيعة في قطاع غزة بشكل جنوني، وحرقت الأرض والشجر وقتلت البشر ودمرت كل شيء في غزة فلم يبق شيء في غزة إلا تم تدميره انتقامًا لما حدث في 7 أكتوبر 2023.

 

وأشار إلى أن الأهداف التي حددتها إسرائيل فشلت فيها ولكنها نجحت فيه أن تجعل من منطقة قطاع غزة منطقة مجاعة ومنطقة للمجازر حتى قبل دقائق وقبل ساعات وبالأمس الشهداء في المجازر الجماعية في مستشفى ناصر ومجمع الشفاء الطبي وغيرها من المناطق التي يخرج منها الاحتلال ويتفاجأ السكان بأن هناك مئات من الشبان تم إعدامهم بدم بارد.

 

وأوضح أن الشبان الذين تم إعدامهم بدم بارد منهم من أخذت منه الأعضاء ومنهم من أدخل داخل الأراضي الفلسطينية في إسرائيل كي يتم انتزاع الأعضاء منه واستخدامها لأغراض داخل إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل فعلت كل شيء وجعلت من قطاع غزة منطقة منكوبة لعشرات السنين ليس لسنة ولا سنتين، هى دمرت كل شيء المستشفيات، المساجد، المؤسسات والاقتصاد، فلم يبق في قطاع غزة إلا الشعب الصامد المكافح المرابط المدافع عن الأرض الفلسطينية.

اكسترا نيوز قطاع غزة إسرائيل الحرب المقاومة الفلسطينية حركة حماس التفاوض غزة مجازر

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