جيش الاحتلال يحذر سكان بيت لاهيا شمال غزة: "أنتم فى منطقة قتال خطيرة"

وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا للمواطنين في أجزاء من منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومن خلال تحديد عدة مربعات سكنية من خريطته لغزة، يحذر الاحتلال الإسرائيلي: "أنتم في منطقة قتال خطيرة، وسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة شديدة ضد البنية التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة".

الإخلاء والتوجه نحو الملاجئ

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الإخلاء و"التوجه نحو الملاجئ المعروفة في المجمعين رقم 1770 و1766" في غرب وجنوب المدينة، وتنتهي الرسالة "وقد أعذر من أنذر".

ووفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فإنه من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتلقون التحذير، نظرًا للطبيعة المتقطعة للكهرباء والاتصال في شمال غزة.

وتتحدث تقارير الصحفيين في غزة عن قصف مدفعي وغارات جوية في الشمال وتجدد الغارات الجوية على منطقة الزيتون في وسط غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء إن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستغلق مكتب حماس في الدوحة، وسط شكوكها في التزام الحركة الفلسطينية والتزام إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للرهائن في غزة.

وتتعرض قطر لضغوط من ساسة إسرائيليين وأمريكيين بشأن علاقاتها مع الحركة الفلسطينية. لكنها قالت يوم الثلاثاء إنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة بشرط أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة.

وقال المتحدث ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "إذا كان المكتب يقوم بهذا الدور، حيث إن جهود الوساطة مستمرة، فلا يوجد مبرر لإنهاء وجود مكتب (حماس) في الدوحة".

وقال الأنصاري: "ندعو الجانبين إلى إظهار المزيد من المرونة والجدية في المفاوضات".

يذكر أن الاجتماعات توقفت بين المفاوضين في قطر وسط جمود في المحادثات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر بين حماس وإسرائيل، كما أن عدم إحراز تقدم، إلى جانب الانتقادات الموجهة لعلاقة قطر مع حماس، دفع الدوحة إلى إعادة النظر في دورها كمحاور في المفاوضات الراكدة.