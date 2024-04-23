الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عالم

رئيسي: "لن يتبقى شيء" من إسرائيل إذا تعرضت إيران لهجمات أخرى

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن أي هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى "عدم بقاء شيء" لإسرائيل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وقال رئيسي: "لن يبقى من هذا الكيان شيء" إذا هاجمت إسرائيل إيران مرة أخرى.

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وجاءت تصريحات رئيسي خلال زيارته الرسمية الثانية لباكستان والتي تستغرق ثلاثة أيام، في إحدى جامعات مقاطعة البنجاب.

وحذر رئيسي من أنه إذا "ارتكبت إسرائيل خطأ آخر وانتهكت سيادة الأراضي الإيرانية المقدسة، فإن الوضع سيكون مختلفا".

وجاء هذا التحذير بعد أن نفذت إسرائيل يوم الجمعة ضربة عسكرية داخل إيران، حسبما صرح مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن الأمريكية، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن رسميًا عن الهجوم.

وسعى المسؤولون في طهران إلى التقليل من أهمية الضربة التي تعرضت لها إيران صباح الجمعة، مع تصاعد التوترات بسبب التصعيد الكبير بين القوى الإقليمية.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء إن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستغلق مكتب حماس في الدوحة، وسط شكوكها في التزام الحركة الفلسطينية والتزام إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للرهائن في غزة.

وتتعرض قطر لضغوط من ساسة إسرائيليين وأميركيين بشأن علاقاتها مع الحركة الفلسطينية. لكنها قالت يوم الثلاثاء إنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة بشرط أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة.

وقال المتحدث ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء “إذا كان المكتب يقوم بهذا الدور، حيث أن جهود الوساطة مستمرة، فلا يوجد مبرر لإنهاء وجود مكتب (حماس) في الدوحة”.

وقال أنصاري: "ندعو الجانبين إلى إظهار المزيد من المرونة والجدية في المفاوضات".

وتوقفت الاجتماعات بين المفاوضين في قطر وسط جمود في المحادثات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر بين حماس وإسرائيل. إن عدم إحراز تقدم، إلى جانب الانتقادات الموجهة لعلاقة قطر مع حماس، دفع الدوحة إلى إعادة النظر في دورها كمحاور في المفاوضات الراكدة.

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