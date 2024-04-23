الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ردًا على مقتل "عزقول".. حزب الله يشن هجومًا بالمسيرات على مقرين عسكريين لإسرائيل 

حزب الله
حزب الله

شن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، هجومًا بطائرات مسيرة على مقرين عسكريين في شمال اسرائيل، ردًا على مقتل حسين عزقول وهو ناشط كبير في وحدة الدفاع الجوي التابعة للحزب بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان.

 

وقال الحزب في بيان له ، إنه شن "هجومًا جويًا مركبًا بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية" على "مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة" عسكرية شمال مدينة عكا.

جيش الاحتلال يعترض هدفين جويين عند الساحل الشمالي

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض هدفين جويين عند الساحل الشمالي.

 

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته قتلت اثنين من المسؤولين الميدانيين الكبار في حزب الله اللبناني، وأضاف أن أحدهما كان "متورطًا بشكل كبير في تخطيط وتنفيذ الهجمات.. ضد إسرائيل وشارك في الأنشطة الروتينية للوحدة الجوية التابعة لحزب الله".

 

بالتزامن، أعلن حزب الله أن قصفًا إسرائيليًا استهدف سيارة على طريق عدلون قرب منطقة أبو الأسود جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص.

 

وقال الحزب في بيانه: "إن أحد عناصره قتل واسمه حسين علي عزقول، من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان،من جهتها أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية بأن عزقول هو مسؤول الوحدة الصاروخية في حزب الله.

في غضون ذلك، رصد تداول لمقطع فيديو لعملية استهداف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مع الاشارة إلى مقتل لكلا من  عزقول وساجد الصرفند وهو ناشط كبير من الوحدة الجوية لقوات الرضوان في حزب الله.

حزب الله إسرائيل هجوم ا مقرين عسكريين لبنان مقتل حسين عزقول

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