200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ200 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها على شواطئ ومنازل وتجمعات النازحين في وسط وشمال وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34151 شهيدًا و77084 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

قصف مدفعي عنيف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

قصف مدفعي عنيف على مخيم النصيرات وسط القطاع.

إطلاق نار كثيف على محيط مراكز الإيواء في شارع زمو ببلدة بيت حانون ما دفع المواطنين إلى النزوح تجاه مخيم جباليا.

شن غارات جوية عنيفة مع قصف مدفعي كثيف تجاه منطقة قليبو ومحيط جامعة القدس المفتوحة شمال شرق بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

قصف مدفعي عنيف استهدف شواطئ الزوايدة، ودير البلح، والنصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وكذلك المناطق المقابلة للشواطئ ما أدى إلى تدمير منازل وممتلكات.

شن سلسلة غارات متقطعة على شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

شن قصف مدفعي في شارع الشيماء في بيت لاهيا شمال غزة، بالتزامن مع قصف مناطق المغراقة والزهراء وسط القطاع.

بالإضافة إلى ماسبق، ارتفعت حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة، حسبما أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، مساء أمس الإثنين.