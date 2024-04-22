الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء وتغتال قادة حزب الله.. ما التفاصيل؟ (فيديو)

صالح العاروري
صالح العاروري

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل تخطت الاتفاقات الدولية والإقليمية باغتيالها لأكثر من 30 من قيادات حزب الله. 

وأضاف حسين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حزب الله أقام حدودًا للردع، لكن الدولة العبرية لم تلتزم بها، ما أدى إلى اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري بالضاحية الجنوبية وقتل 340 عنصرًا من قوات الرضوان في مختلف المدن اللبنانية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن كل خرق إسرائيلي لهذه الحدود يقابله حزب الله بضربة موجعة، مضيفًا أن الحزب يضع في اعتباره الوضع الداخلي اللبناني والمصالح الإيرانية، حيث يؤكد الأمين العام حسن نصرالله أن سياسات الحزب تتماشى مع الحسابات الإيرانية.

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