متحرشون بالأطفال يستخدمون الذكاء الاصطناعي لابتزاز ضحاياهم في المملكة المتحدة

قالت مؤسسة مراقبة الإنترنت والمعنية بإساءة معاملة الأطفال (IWF) أن المتحرشين بالأطفال يحثون بعضهم على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور عارية للطفل لابتزاز مواد أكثر تطرفًا منهم أو الحصول على أموال.

وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي: إن الدليل الموجود على شبكة الإنترنت المظلمة يحتوي على قسم يشجع المجرمين على استخدام أدوات "العري" لإزالة الملابس الداخلية التي يرسلها طفل ما.

وتابعت: " الصورة التي يتم التلاعب بها يمكن بعد ذلك استخدامها ضد الطفل لابتزازه لإرسال المزيد من المحتوى الرسومي".

واستطردت: "هذا هو الدليل الأول الذي رأيناه على أن الجناة ينصحون ويشجعون بعضهم البعض على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الغايات".

وحذرت المؤسسة، التي تعثر على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وتزيلها، من أنه في العام الماضي ارتفعت حالات الابتزاز حيث يتم التلاعب بالضحايا لإرسال صور بيانية لأنفسهم ثم يتم تهديدهم بنشر تلك الصور ما لم يسلموا المال.

ولفتت أيضًا إلى الأمثلة الأولى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إساءة استخدام "واقعي بشكل مذهل"، مشيرة إلى أن المتحرشين نجحوا في "ابتزاز" فتيات يبلغن من العمر 13 عامًا لإرسال صور عارية عبر الإنترنت.

2023 العام الأكثر تطرفًا للمتحرشين على الإنترنت

وحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية، فقد جاء في التقرير السنوي للمؤسسة والذي تم تمريره إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، إن عام 2023 كان "الأكثر تطرفًا على الإطلاق"؛ فقد عثرت المؤسسة على أكثر من 275 ألف صفحة ويب تحتوي على اعتداءات جنسية على الأطفال العام الماضي، وهو أعلى رقم تسجله (IWF)، مع كمية قياسية من المواد من "الفئة أ"، والتي يمكن أن تشمل أشد الصور خطورة بما في ذلك الاغتصاب والسادية والبهيمية.

وقالت المؤسسة: "إن أكثر من 62 ألف صفحة تحتوي على محتوى الفئة (أ)، مقارنة بـ 51 ألف صفحة في العام السابق".

وعثرت IWF على 2401 صورة لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تم إنتاجها ذاتيًا - حيث يتم التلاعب بالضحايا أو تهديدهم بتسجيل الإساءة لأنفسهم - التقطها أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات.

وقال محللون: "إنهم شاهدوا انتهاكات تحدث في البيئات المنزلية بما في ذلك غرف النوم والمطابخ".

وأكدت سوزي هارجريفز، الرئيسة التنفيذية، أن المجرمين الانتهازيين الذين يحاولون التلاعب بالأطفال لا يشكلون تهديدا بعيدا.

وقالت: "إذا تم استهداف الأطفال دون سن السادسة بهذه الطريقة، فنحن بحاجة إلى إجراء محادثات مناسبة لعمرهم الآن للتأكد من أنهم يعرفون كيفية اكتشاف المخاطر".

وأضاف هارجريفز: أن قانون السلامة على الإنترنت، الذي أصبح قانونًا العام الماضي ويفرض واجب الرعاية على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال، "يجب أن ينجح".

وقال توم توجندهات، وزير الأمن، إنه يجب على الآباء التحدث مع أطفالهم حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: "المنصات التي تفترض أنها آمنة قد تشكل خطرا"، مضيفا أنه يتعين على شركات التكنولوجيا تقديم ضمانات أقوى لمنع إساءة الاستخدام.

ووفقا لبحث نشرته هيئة تنظيم الاتصالات، أوفكوم، الأسبوع الماضي، فإن ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى أربع سنوات يمتلكون هاتفا محمولا، ونصف الأطفال دون سن 13 عاما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستعد حكومة المملكة المتحدة لإطلاق مشاورة في الأسابيع المقبلة تتضمن مقترحات لحظر بيع الهواتف الذكية لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا ورفع الحد الأدنى لسن مواقع التواصل الاجتماعي من 13 إلى 16 عامًا، وفقًا للجارديان.