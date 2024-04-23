مقتل جميع الركاب.. اصطدام مروحيتين تابعتين للبحرية الماليزية فى الجو

قالت البحرية الماليزية، اليوم الثلاثاء، إن طائرتين هليكوبتر تابعتين للبحرية الماليزية اصطدمتا في الجو خلال تدريب على العرض العسكري، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم العشرة الذين كانوا على متنهما.

وقالت البحرية في بيان: "إن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك بغرب البلاد الساعة 9.32 صباحا يوم الثلاثاء (01:32 بتوقيت جرينتش)، وتم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث وتم إرسالهم إلى المستشفى العسكري بقاعدة لوموت البحرية للتعرف عليهم".

فيديو يظهر الحادث

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل الإعلام المحلية عدة طائرات هليكوبتر تحلق في التشكيل، عندما اصطدم إحدى مروحيات الطائرة بآخر قبل أن تصطدم كل منهما بالأرض، حسب وكالات رويترز وأسوشيتد برس وفرانس برس.

وأكدت الشرطة المحلية أن اللقطات حقيقية. وقالت البحرية الماليزية: "إنها ستجري تحقيقا في سبب الحادث، مضيفة أن المروحيات المشاركة كانت من طراز Eurocopter AS555SN Fennec خفيفة الوزن وعلى متنها ثلاثة من أفراد الطاقم وطائرة هليكوبتر للعمليات البحرية من طراز AW139 وعلى متنها سبعة أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز AW139 تحطمت في مجمع رياضي بالقاعدة البحرية، بينما اصطدمت الطائرة بحوض سباحة قريب، وأظهرت الصور أن جسم الطائرة من طراز Fennec مشوه بشكل كبير في الحطام على مسار استاد القاعدة البحرية مع وجود أفراد الإنقاذ المحيطين به بالإضافة إلى الحطام المتنوع.

الطائرتان كانتا تتدربان على عرض احتفالي

وقال وزير الدفاع محمد خالد نور الدين: "إن الطائرتين كانتا تتدربان على عرض احتفالي بالذكرى التسعين لتأسيس البحرية الملكية الماليزية، المقرر عقده يوم السبت".

وتابع: "إن الجهود جارية للتحقق من هوية أفراد الطاقم الذين قتلوا، وجميعهم أقل من 40 عاما".

وبعث رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بتعازيه لأسر الضحايا قائلا: إن "الأمة تنعي المأساة المؤلمة للقلب والروح".

وقال: "لقد أبلغت أن وزارة الدفاع ستجري تحقيقا فوريا، خاصة TLDM (البحرية الملكية الماليزية)، لمعرفة سبب الحادث".