الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء ماليزيا: يجب اتخاذ خطوات جادة لإيقاف الحرب والقتل فى غزة

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، ضرورة اتخاذ خطوات لإيقاف الحرب والقتل في قطاع غزة، ويجب أن يكون لدينا موقف موحد وتحرك في هذا الاتجاه.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أنه لا يجب أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية علي استمرار القتل في غزة.

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وأشار إبراهيم إلى أن الدول الكبرى لا تقوم بما يجب عليها تجاه غزة وتتوقف فقط عند السابع من أكتوبر، مشددًا على أنه أمر غير مقبول، وفقًا لوكالة "سبق".

 

بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد تدمير مكاتب وكالة التنمية التابعة لها بغزة

وسبق، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، فجر اليوم الجمعة، عن أنها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، على منصة "إكس" مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) في غزة قصفت ودمرت، إن استهداف مبان مدنية أمر مرفوض، نحن نستدعي السفيرة الإسرائيلية لاسيتضاح الأمر، قائلة إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.

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واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه التاسع عشر بعد المئة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبوفياض في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع.

كما ارتقى شهيد على الأقل وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البحيصي في مدينة دير البلح وسط القطاع.

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