الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول فلسطينى: السلطات الإسرائيلية تستخدم المياه كسلاح عقاب جماعى لسكان غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، المهندس مازن غنيم رئيس سُلطة المياه الفلسطينية والوفد المرافق له.

وقد رحب الدكتور سويلم بالمهندس غنيم، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصرى والفلسطينى، مشيرًا لمتابعته الدائمة لما يواجهه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من هجمات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، التي تمثل تهديدًا خطيرًا للوضع الإنساني بالقطاع.

 كما تثير الكثير من القلق فيما يخص توفير احتياجات المياه للسكان المدنيين المحاصرين بالقطاع، التي تُعد خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي والإنساني، فبالإضافة لما خلفه العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، والذى حصد أرواح 27 ألف شهيد و66 ألف مصاب حتى الآن، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة مثل المياه والغذاء والكهرباء يجعل هذا الرقم قابلا للزيادة بصورة كبيرة.

السلطات الإسرائيلية تستخدم المياه كسلاح عقاب جماعي لسكان قطاع غزة

من جانبه استعرض المهندس غنيم ممارسات الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة واستخدامه للمياه كسلاح عقاب جماعي لسكان القطاع، بالإضافة لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من ممارسات في الضفة الغربية بالتحكم في مخزونات المياه الجوفية وحرمان السكان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في المياه، معربًا عن رغبته في تعزيز الاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية في التعامل مع هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مجال المياه من خلال اتخاذ مجموعة من التدخلات العاجلة، وبما يعمل على عدم تفاقم الأوضاع فى قطاع غزة.

توفير كافة أشكال الدعم المطلوب للإخوة الفلسطينيين في مجال المياه

وأشار الدكتور سويلم لترحيب الوزارة بتوفير كافة أشكال الدعم المطلوب للإخوة الفلسطينيين في مجال المياه بشكل عاجل.

وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات الآنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، هذا بالإضافة الى ترحيب الوزارة بنقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في مجالات حصاد مياه الأمطار والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية كإجراءات مستقبلية للتعامل مع تحديات المياه بالأراضي الفلسطينية.

txt

وزير الري: مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بكفر الشيخ من المشروعات الرائدة عالميًا

txt

وزير الرى يتفقد أعمال حماية مصب مصرف الغربية "كيتشنر" والصوب الزراعية بكفر الشيخ

كما أشار الدكتور سويلم لرغبته فى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وفلسطين في مجال إدارة الموارد المائية، والتي تهدف لتنمية المهارات ورفع قدرات الكوادر الفنية بدولة فلسطين في مجالات التخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال إيفاد الأكاديميين والباحثين والكوادر الفنية من دولة فلسطين إلى مصر للتدريب وتبادل الخبرات، حيث ترحب الوزارة بتقديم دورات تدريبية للجانب الفلسطيني عن طريق التعلم عن بعد Online.

الموارد المائية والري مجال المياه للاخوة الفلسطينيين عقاب جماعي السلطات الإسرائيلية قطاع غزة

مواد متعلقة

وزير الرى: التعليم والبحث العلمي مفتاح للتطوير والتقدم ومواجهة التحديات المائية

وزير الرى: محطة بحر البقر ومسارات المياه خطوة كبرى في دعم التنمية بشمال سيناء الأمن الغذائي في مصر

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

تفاصيل الإفراج عن كريم الهوارى صاحب واقعة دهس 4 شباب بالشيخ زايد

عاجل.. "عاصفة الكالسيوم".. علاج جديد يدمر الخلايا السرطانية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟