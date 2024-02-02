مسئول فلسطينى: السلطات الإسرائيلية تستخدم المياه كسلاح عقاب جماعى لسكان غزة

التقى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، المهندس مازن غنيم رئيس سُلطة المياه الفلسطينية والوفد المرافق له.

وقد رحب الدكتور سويلم بالمهندس غنيم، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصرى والفلسطينى، مشيرًا لمتابعته الدائمة لما يواجهه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من هجمات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، التي تمثل تهديدًا خطيرًا للوضع الإنساني بالقطاع.

كما تثير الكثير من القلق فيما يخص توفير احتياجات المياه للسكان المدنيين المحاصرين بالقطاع، التي تُعد خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي والإنساني، فبالإضافة لما خلفه العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، والذى حصد أرواح 27 ألف شهيد و66 ألف مصاب حتى الآن، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة مثل المياه والغذاء والكهرباء يجعل هذا الرقم قابلا للزيادة بصورة كبيرة.

السلطات الإسرائيلية تستخدم المياه كسلاح عقاب جماعي لسكان قطاع غزة

من جانبه استعرض المهندس غنيم ممارسات الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة واستخدامه للمياه كسلاح عقاب جماعي لسكان القطاع، بالإضافة لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من ممارسات في الضفة الغربية بالتحكم في مخزونات المياه الجوفية وحرمان السكان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في المياه، معربًا عن رغبته في تعزيز الاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية في التعامل مع هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مجال المياه من خلال اتخاذ مجموعة من التدخلات العاجلة، وبما يعمل على عدم تفاقم الأوضاع فى قطاع غزة.

توفير كافة أشكال الدعم المطلوب للإخوة الفلسطينيين في مجال المياه

وأشار الدكتور سويلم لترحيب الوزارة بتوفير كافة أشكال الدعم المطلوب للإخوة الفلسطينيين في مجال المياه بشكل عاجل.

وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات الآنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، هذا بالإضافة الى ترحيب الوزارة بنقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في مجالات حصاد مياه الأمطار والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية كإجراءات مستقبلية للتعامل مع تحديات المياه بالأراضي الفلسطينية.

كما أشار الدكتور سويلم لرغبته فى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وفلسطين في مجال إدارة الموارد المائية، والتي تهدف لتنمية المهارات ورفع قدرات الكوادر الفنية بدولة فلسطين في مجالات التخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال إيفاد الأكاديميين والباحثين والكوادر الفنية من دولة فلسطين إلى مصر للتدريب وتبادل الخبرات، حيث ترحب الوزارة بتقديم دورات تدريبية للجانب الفلسطيني عن طريق التعلم عن بعد Online.