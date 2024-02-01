الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يتفقد أعمال حماية مصب مصرف الغربية "كيتشنر" والصوب الزراعية بكفر الشيخ

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

تفقد الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى  بتفقد أعمال حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي"كيتشنر"، وأحد مواقع الصوب الزراعية بكفر الشيخ، وإحدي المزارع التى تستخدم المياه متوسطة الملوحة بأراض ملحية.

وتفقد الدكتور سويلم أعمال حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) على البحر المتوسط، والتي تضم 2 لسان حجرى بطول 300 متر لكل منهما بخلاف 15 رأس حجرية منفذة و١٣ رأس حجرية جار تنفيذها شرق المصب، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار تكريك منطقة مصب مصرف كيتشنر بشكل دائم لتسهيل حركة مراكب الصيد من وإلى البحر، كما وجه بتقييم كفاءة الأعمال المنفذة بالرءوس الحجرية وسرعة نهو الأعمال الجارية.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر أحد مواقع الصوب الزراعية بمحافظة كفر الشيخ الممولة بمنحة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.. حيث أشاد الدكتور سويلم بهذه التجربة المميزة التي تُعد نموذجًا ناجحًا لترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية ورفع كفاءة وحدة المياه وتقليل عدد ساعات تشغيل طلمبات الرفع وبالتالي تقليل التكلفة، حيث تمت تجربة طرق متنوعة للزراعة وعمل مقارنات بين هذه الطرق لإختيار أفضلها للزراعة، كما يتم استخدام مياه الصرف الزراعى الناتجة عن الصوبة في الإستزراع السمكى الذى ينتج عدد ٢٠ ألف زريعة سنويًا، مع الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة من سعف النخيل والمخلفات الأخري مثل قش الأرز.

وأشار الدكتور سويلم لإستعداد الوزارة لدعم هذا المشروع المتميز سواء فنيًا أو من خلال الدعم لتوفير تمويل بقرض يتم سداده من العائد المادى للمحصول، مع دراسة زراعة نبات (الأزولا) المتحمل للملوحة كعلف للحيوانات.

استخدام المزارعين بالمنطقة لمضخة واحدة تعمل بالطاقة الشمسية 

كما أشاد الدكتور سويلم بإستخدام المزارعين بالمنطقة لمضخة واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة عدد ١٥ مزارعا، موجهًا بقيام قطاع تطوير الرى بنقل هذه التجربة المميزة لروابط مستخدمي المياه بالمنطقة لتعريفهم بهذه التجربة التي تم تنفيذها بالصوب الزراعية وما نتج عنها من ترشيد للمياه وزيادة الإنتاجية المحصولية والاعتماد على الطاقة الشمسية وتوفير الديزل والكهرباء.

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وزير الري: مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بكفر الشيخ من المشروعات الرائدة عالميًا

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وزير الرى يتفقد مشروعات التمكين للحد من آثار التغيرات المناخية بكفرالشيخ

خلال زيارته للمزرعة التى تستخدم المياه متوسطة الملوحة بأراض ملحية لزراعة محصول الكينوا باستخدام مياه بملوحة تصل إلى ١٠٠٠ جزء في المليون.. أشار الدكتور سويلم لأهمية زراعة محصول الكينوا خاصة مع المياه متوسطة الملوحة، كما وجه سيادته بدراسة كمية مياه الغسيل المطلوبة بخلاف مياه الري اللازمة للزراعة بهدف غسيل التربة وتقليل كمية الأملاح بها، والتوجيه بسرعة دراسة تنفيذ شبكة صرف مغطى بالمنطقة لتخفيض منسوب المياه الأرضية، مشيدًا بمجهودات المزارعين بالمنطقة في تنفيذ الري بالتنقيط بأراضيهم الزراعية لمواجهة مشكلة ملوحة التربة وعلاج مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية.

مصب مصرف الغربية الصوب الزراعية المياه متوسطة الملوحة وزير الموارد المائية حركة مراكب الصيد

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وزير الرى يتفقد مشروعات التمكين للحد من آثار التغيرات المناخية بكفرالشيخ

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