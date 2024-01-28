الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: محطة بحر البقر ومسارات المياه خطوة كبرى في دعم التنمية بشمال سيناء الأمن الغذائي في مصر

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة تفقدية لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تم تفقد مكونات المحطة، وتفقد المعامل ومنظومة الإسكادا المسئولة عن التشغيل.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، كأحد المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر وتوفير فرص العمل.

وأشار الدكتور سويلم لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة من المحطة لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى شمال سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة في موسوعة "جينيس"

وأكد  على أهمية الإعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقًا لدرجة ملوحة المياه.

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وزير الرى يتفقد مشروعات تنمية شمال سيناء بزمام 4900 فدان ومسار مياه بحر البقر

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وزير الرى: وجود 33 ألف كيلو متر من الترع وتفتت الملكية الزراعية أحد دوافع تشكيل روابط مستخدمى المياه

الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، ويجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٧) محطة رفع.

معالجة مياه مصرف بحر البقر الأمن الغذائي مساحات جديدة من الأراضي شمال سيناء دعم التنمية الدكتور سويلم

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وزير الرى يتفقد مشروعات تنمية شمال سيناء بزمام 4900 فدان ومسار مياه بحر البقر

وزير الرى: وجود 33 ألف كيلو متر من الترع وتفتت الملكية الزراعية أحد دوافع تشكيل روابط مستخدمى المياه

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