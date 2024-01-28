وزير الرى يتفقد مشروعات تنمية شمال سيناء بزمام 4900 فدان ومسار مياه بحر البقر

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم الأحد، لمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، فى بداية جولة تفقدية تشمل مشروعات الموارد المائية والري بشمال ووسط سيناء.

والتقى الدكتور سويلم مع اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

مشروع تنمية شمال سيناء والمساران الناقلان للمياه

وخلال تواجد وزير الرى ومحافظ شمال سيناء، بمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، استعرض الدكتور سويلم واللواء شوشة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى المقرر تنفيذها بوسط سيناء، كما تم استعراض موقف التجمعات التنموية بمراكز الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء بزمام ٤٩٠٠ فدان.

كما التقى الدكتور سويلم مع العاملين بقطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، حيث أكد وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الاستمرار فى بذل الجهد فى متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء والمسارات الناقلة من محطة الحمام باعتبارها أحد المشروعات الكبرى لخدمة قطاع المياه والاستصلاح الزراعى فى مصر.

يذكر أنه يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كيلو مترًا عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كيلو مترًا ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترًا، وذلك وصولًا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليًا بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارٍ مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترًا وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع خلال الفترة الحالية.