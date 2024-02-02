الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد تدمير مكاتب وكالة التنمية التابعة لها بغزة

حجة لحبيب
حجة لحبيب

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، فجر اليوم الجمعة، أنها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، على منصة إكس “مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) في غزة قصفت ودمرت، إن استهداف مبان مدنية أمر مرفوض، نحن نستدعي السفيرة الإسرائيلية لاسيتضاح الأمر، قائلة إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز”.

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وصرح مدير إينابيل جان فان ويتر، عبر منصة إكس أن مكاتب الوكالة في غزة دمرت بالكامل أمس في قصف.

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وقال فان ويتر "جميعنا في إينابيل مصدومون باعتبارنا وكالة حكومية تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك، ناشرا صورتين إحداهما للمبنى حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف الإسرائيلي، والثانية لكومة من الركام.

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه التاسع عشر بعد المئة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبوفياض في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع.

كما ارتقى شهيد على الأقل وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البحيصي في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.

بلجيكا إسرائيل وكالة التنمية البلجيكية قطاع غزة وزيرة الخارجية البلجيكية

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