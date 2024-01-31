الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مارتن جريفيث بمجلس الأمن: كل يوم يمر يعمق الأزمة في قطاع غزة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة مارتن جريفيث، مساء اليوم الأربعاء، إن القتال العنيف حول خان يونس يدفع آلاف الفلسطينيين للنزوح إلى رفح أقصى جنوب غزة .

وأضاف جريفيث في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في هذه الأثناء، أن كل يوم يمر يعمق الأزمة في قطاع غزة.

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وأكد جريفيث أن مهجرو غزة يجب أن يحظوا بحق العودة الطوعية وفقا للقانون الدولي .

مندوب الجزائر بمجلس الأمن: كارثة إنسانية تحدث أمام أعيننا فى غزة

من جانبه، قال مندوب الجزائر، إن عدم وقف إطلاق النار يعني الرضا بأن 250 شخصًا سيقتلون كل يوم، و100 طفل سيقتلون كل يوم، و10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير، بجانب أن 170 طفلًا سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية.

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وأضاف مندوب الجزائر خلال كلمته اليوم، أن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم.

وأوضح أن 10.000 شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي.

وأكد مندوب الجزائر أنها كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان ولا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني.

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الأمن، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

والثلاثاء، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن الوضع المزري شديد التدهور في غزة، داعيًا إلى ضرورة زيادة المساعدات على وجه السرعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

مارتن جريفيث غزة خان يونس مجلس الأمن حق العودة

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