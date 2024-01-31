اشتية: إسرائيل تعمل على فصل الضفة سياسيًا وجغرافيًا وماليًا عن غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تعمل على تكريس محاولات فصل الضفة سياسيًا وجغرافيًا وماليًا عن قطاع غزة، وهذا هو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية في إسرائيل القائم على تدمير حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف اشتية خلال لقاء عدد من السفراء وممثلي الدول المعتدة لدي فلسطين، أن هناك فرصة حقيقية أمام المجتمع الدولي، وهناك توافق وإجماع دولي على ضرورة إنهاء الصراع، من خلال حل سياسي شامل لكل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، وثم خطوات عملية لتجسيد إقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني السفراء علي صورة عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

رئيس الوزراء الفلسطيني: يطالب بوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني في كل أراضي فلسطين

وطالب اشتية بضرورة وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة، وضرورة فتح المعابر كل المؤدية إلى قطاع غزة لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، ونقل المساعدات الإغاثية من الضفة الغربية إلى غزة مباشرة.

وثمن اشتيه مواقف الدول التي استمرت بدعم الأونروا، مطالبًا الدول التي أوقفت الدعم بإعادة النظر واستئنافه لأنه يؤثر بالدرجة الأولى على الوضع الكارثي الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وقد يؤدي إلى وقف تقديم الوكالة الأممية لخدماتها ليس فقط في قطاع غزة وإنما في مخيمات اللاجئين كل في الضفة والأردن وسوريا ولبنان.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن إسرائيل تحاول استهداف الأونروا كونها تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة.