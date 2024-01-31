الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": جلسة مجلس الأمن لم تأتِ بجديد

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بمجلس الأمن، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، له تصريحات ترقى للإبادة الجماعية واقتبستها محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون مكانه في السجن وليس في رئاسة الحكومة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن، أن نتنياهو حرم شعبه من التنعم بالسلم والأمن، لأن هذه هي أجندته ويتصرف على أساسها.

txt

هل تحبط الولايات المتحدة تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية في مجلس الأمن؟

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، لم تقدم جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم أي جديد، حيث تم اعتماد طلب تم تقديمه من الجزائر لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وحصل هذا الطلب على إجماع من قِبل أعضاء المجلس، ليضاف إلى العديد من الطلبات والقرارات السابقة التي لم تلتزم إسرائيل بتنفيذها وكان آخر هذه القرارات الخاصة بالمساعدات الإغاثية قرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن  في نهاية ديسمبر من العام الماضي والذي يدعو إلى زيادة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث لم تلتزم إسرائيل ولم تنفذه بالرغم من صدوره عن مجلس الأمن الدولي، وذلك نظرًا لغياب المساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية والأممية وتهين كافة المؤسسات الدولية علانية دون خجل أو شعور بالمسئولية.

txt

عوض الله: على مجلس الأمن العمل لضمان تنفيذ تدابير "العدل الدولية"

 

أبولحية: صياغة التدابير المؤقتة اتخذت عكس الهدف الذي صدرت لأجله من قِبل محكمة العدل الدولية

وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور": كنت أتوقع أن تكون جلسة اليوم حول اتخاذ إجراءات تنفيذية لضمان تنفيذ دولة الاحتلال الإسرائيلي لكافة التدابير المؤقتة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية منذ عدة أيام وهذا لم يحصل، بل بالعكس لقد تحولت جلسة مجلس الأمن اليوم إلى منصة ليتلاعب فيها كل من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ومندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي في  تفسير صياغة التدابير المؤقتة بشكل وقح ومثير للاستفزاز، وذلك حسب مصالحهم وتوجهاتهم الدموية.

وأشار أبولحية إلى أن صياغة التدابير المؤقتة اتخذت عكس الهدف الذي صدرت لأجله من قِبل محكمة العدل الدولية والتي ما كانت لتصدر هذه التدابير المؤقتة الفورية لولا أن المحكمة رأت أن هناك حقًا لجمهورية جنوب إفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وحقيقة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

مجلس الأمن محكمة العدل الدولية نتنياهو الجزائر الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

عاجل| كساء "منكاورع".. هل يتم تبليط الهرم فعلا؟!.. الحقيقة كاملة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"