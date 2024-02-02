الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قاض فيدرالى يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف قصف غزة

بايدن
بايدن

رفض قاضي محكمة جزئية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى تلزم إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف قطاع غزة.

واستمع وايت لشهادة الجمعة الماضي بمحكمة اتحادية في أوكلاند بالدعوى القضائية غير العادية التي جرى رفعها في نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق إنسان فلسطينية وأشخاص كان أفراد عائلاتهم بين أكثر من 26 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبعد رفض الدعوى، قال القاضي «جيفري وايت» إنه «ليس لديه سلطة قضائية للفصل في هذه المسألة»، لكنه وجه انتقادات شديدة للإدارة وقال إن «تصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية».

وطالبت الدعوى بإصدار أمر يطلب من بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن «الالتزام بواجبهم لمنع، وليس أكثر، الإبادة الجماعية التي تتكشف للشعب الفلسطيني في غزة»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

ورفض «وايت» إصدار أمر قضائي أولي، ورفض القضية، لكنه انتقد الإدارة، وكتب: «هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة، هذه هي واحدة من تلك الحالات».

وأقرّ بوجهة نظر مقيمي الدعوى وهي أنه «من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية»، وناشد البيت الأبيض «دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة».

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