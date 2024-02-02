الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأردنى يعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود بجيش الاحتلال اجتازوا الحدود

الجيش الأردني
الجيش الأردني

ذكرت القناة الـ14 العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الأردني  اعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود بجيش الاحتلال اجتازوا الحدود عن طريق الخطأ.

وأشارت القناة إلي أن الإسرائيليين المعتقلين كانوا في رحلة استجمام واجتازوا الحدود عن طريق الخطأ.

وقامت السلطات الأردنية بالإفراج عن الإسرائيليين بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية.

txt

قاضٍ فيدرالى يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف قصف غزة

شهادات مروّعة لمواطنين من غزة أفرج عنهم الاحتلال عقب اعتقالهم وتعذيبهم

من جانب آخر، كشفت شهادات مواطنين من قطاع غزة، أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اعتقالهم لأسابيع، عن حجم التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال، خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، المئات من المواطنين الفلسطينيين، خلال اجتياحها البري لشمال ووسط وجنوب القطاع، وأفرجت عن عدد منهم عقب اعتقالهم لأسابيع أو عدة أيام، في حين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا.

وفي مستشفى الشهيد أبويوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة، نقل عدد من المواطنين لتلقي العلاج عقب إفراج قوات الاحتلال عنهم، حيث بدت آثار التعذيب على وجوههم وأجسادهم.

txt

جريمة حرب جديدة.. «الدستور» تكشف تفاصيل جريمة اغتيال إسرائيل لـ3 شباب فلسطينيين فى مستشفى ابن سينا بجنين فى الضفة الغربية

وقال المواطن خالد النبريص (48 عاما) من مدينة خان يونس: "من بداية ما دخلنا إلى حين خروجنا كان التعذيب لا يتوقف حتى المكان الذي ننام فيه يدخلون عليه كلاب، وكان الجو باردا وأعطونا بطانية واحدة وكانوا يرشون علينا المياه".

وأضاف: "خلال الـ72 ساعة الأولى، كان ممنوعا منعا باتا الشرب والأكل والذهاب إلى المرحاض، كنت مكبل اليدين ومعصوب العينين طوال الأيام السبعة" من الاعتقال.

ويؤكد النبريص: "الحياة كانت صعبة تعرضنا لتعذيب لم أره بحياتي".

بدوره، قال المواطن أبوخميس من مخيم البريج وسط القطاع لوكالة فرانس برس، إن "ظروف الاعتقال كانت مأساوية جدا. تعرضنا للتعذيب والضرب والإهانة".

الجيش الأردني جيش الاحتلال اسرائيليين رحلة استجمام السلطات الأردنية

مواد متعلقة

رفض الهروب فعاقبه الاحتلال.. أهوال الاعتقال عاشها مدير قسم الجراحة بالمستشفى الإندونيسي (خاص)

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": جلسة مجلس الأمن لم تأتِ بجديد

مارتن جريفيث بمجلس الأمن: كل يوم يمر يعمق الأزمة فى قطاع غزة

اشتية: إسرائيل تعمل على فصل الضفة سياسيًا وجغرافيًا وماليًا عن غزة

جوتيريش: الأونروا هى العمود الفقرى لجميع جهود الاستجابة الإنسانية فى غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجنديين وإصابة 10 آخرين فى غزة

مندوب الجزائر بمجلس الأمن: كارثة إنسانية تحدث أمام أعيننا فى غزة

كتائب القسام تعلن قنص ضابط صهيونى فى تل الهوى جنوب غزة

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

تفاصيل الإفراج عن كريم الهوارى صاحب واقعة دهس 4 شباب بالشيخ زايد

عاجل.. "عاصفة الكالسيوم".. علاج جديد يدمر الخلايا السرطانية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟