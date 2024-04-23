تايوان تتعهد بإزالة 760 تمثالاً للزعيم الصينى شيانج كاى شيك

تعهدت حكومة تايوان بإزالة ما يقرب من 800 تمثال لشيانج كاي شيك، القائد العسكري الصيني الذي حكم الجزيرة عقودا من الزمن في ظل الأحكام العرفية.

وجاء هذا التعهد ردا على انتقادات مفادها أن الحكومة لا تتحرك بالسرعة الكافية لإزالة التماثيل المتبقية بعد دعوات لإحراز تقدم في القرار المتعثر بشأن تمثال تشيانج في تايبيه الذي يزيد ارتفاعه عن ستة أمتار ويحميه حرس شرف من الشرطة العسكرية.

وفي حديثه أمام المجلس التشريعي التايواني يوم الإثنين، قال المسئول الحكومي شيه بو: "إن وزارة الداخلية ستزيل بسرعة الـ760 المتبقة"، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وأشار شيه إلى أن الجيش على وجه الخصوص كان بطيئا في تلقي الدعم المقدم كحافز لإزالة التماثيل، مبينًا أن وزارة الدفاع قالت "إنها بحاجة إلى أن تأخذ في الاعتبار التقاليد العسكرية".

وتنتشر في تايوان تماثيل تشيانج، ولسنوات عديدة انخرطت الحكومة والمجتمع في جدل حول ما يجب فعله بها، لا سيما التماثيل الأكبر داخل القاعة التذكارية تشيانج كاي شيك في تايبيه.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن وزير الدفاع قال الأسبوع الماضي إن التقليد العسكري لجمهورية الصين هو تكريم تشيانج، الذي أسس أكاديمياتها التدريبية في الصين ثم تايوان، وإنه يعتبر المواقع العسكرية ملكية خاصة.

إرث شيانج نقطة خلاف سياسى كبيرة فى تايوان

وتنقسم المناقشة حول إرث شيانج إلى حد كبير على أسس حزبية، حيث يدعو الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم إلى الابتعاد عن الإشادة المستمرة، في حين يتهمهم حزب الكومينتانغ الذي ينتمي إليه تشيانج، وهو الآن في المعارضة، بالرغبة في محو التاريخ.

لقد كان إرث تشيانج منذ فترة طويلة نقطة خلاف سياسي في تايوان. وفي نهاية الحرب الأهلية في الصين عام 1949، فر تشيانج وحزب الكومينتانغ والملايين من أنصاره إلى تايوان بعد الهزيمة.

أسس تشيانج حكومة جمهورية الصين في المنفى، وحكم سكان تايوان في ظل الأحكام العرفية التي وصفت بالوحشية لعقود من الزمن حتى وفاته في عام 1975، عندما انتقلت السلطة إلى ابنه.

وبحلول نهاية الأحكام العرفية في عام 1987، قُدر أن ما يصل إلى 140.000 شخص قد سُجنوا وأُعدم ما بين 3000 و4000 آخرين بسبب معارضتهم الفعلية أو المتصورة لحزب الكومينتانغ.

لكن البعض في تايوان يقولون إنه يجب موازنة هذا الإرث مع نجاحات تشيانج، مشيرين إلى أنه أشرف أيضًا على طريق تايوان نحو الازدهار الاقتصادي، وحارب الشيوعيين واليابانيين، وأسس الأكاديميات العسكرية في تايوان. ولا يزال حزب الكومينتانغ أيضًا موجودًا كحزب سياسي رئيسي.