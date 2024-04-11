الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصين تعرب عن استعدادها لمساعدة تايوان فى جهود إعادة التوطين بعد الزلزال

زلزال تايوان
زلزال تايوان

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، تشو فنج ليان، إن البر الرئيسي الصيني يرغب في مساعدة المواطنين في مقاطعة هوالين بتايوان في تنفيذ عمليات إعادة التوطين بعد الزلزال والأعمال الأخرى ذات الصلة.

وأضاف تشو - وفق ما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية، الأربعاء، أن البر الرئيسي يتابع عن كثب الكارثة وعواقبها حيث ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة المياه قبالة هوالين في تايوان في 3 أبريل.

وأعرب المسئول الصيني، عن تمنياته بأن يكون المواطنون المتضررون آمنين، وأن يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم في أقرب وقت ممكن.

وقال تشو إنه في أعقاب الزلزال، أعرب المكتب على الفور عن قلقه العميق وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا، مضيفا أن مختلف المنظمات والإدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات، وكذلك الجامعات، أرسلت تعازيها، وفتحت قنوات خاصة لتقديم الإغاثة، وقدمت التبرعات.

وأشار المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، إلى أنه على مر السنين، وفي مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى، شعر المواطنون على جانبي مضيق تايوان بنفس الشعور وساعدوا بعضهم البعض في التغلب على الصعوبات.

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

عاجل.. زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد للحرب

عاجل. إصابات بالرصاص.. عيد فطر "دموى" فى فيلادلفيا

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة