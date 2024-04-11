الصين تعرب عن استعدادها لمساعدة تايوان فى جهود إعادة التوطين بعد الزلزال

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، تشو فنج ليان، إن البر الرئيسي الصيني يرغب في مساعدة المواطنين في مقاطعة هوالين بتايوان في تنفيذ عمليات إعادة التوطين بعد الزلزال والأعمال الأخرى ذات الصلة.

وأضاف تشو - وفق ما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية، الأربعاء، أن البر الرئيسي يتابع عن كثب الكارثة وعواقبها حيث ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة المياه قبالة هوالين في تايوان في 3 أبريل.

وأعرب المسئول الصيني، عن تمنياته بأن يكون المواطنون المتضررون آمنين، وأن يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم في أقرب وقت ممكن.

وقال تشو إنه في أعقاب الزلزال، أعرب المكتب على الفور عن قلقه العميق وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا، مضيفا أن مختلف المنظمات والإدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات، وكذلك الجامعات، أرسلت تعازيها، وفتحت قنوات خاصة لتقديم الإغاثة، وقدمت التبرعات.

وأشار المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، إلى أنه على مر السنين، وفي مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى، شعر المواطنون على جانبي مضيق تايوان بنفس الشعور وساعدوا بعضهم البعض في التغلب على الصعوبات.