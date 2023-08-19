السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حكومة تايوان تدعو بكين للحوار ووقف التلويح بالقوة

تدريبات عسكرية حول
تدريبات عسكرية حول تايوان

أكدت حكومة تايوان امتلاكها السيادة التي تمنحها الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الصديقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما دعت حكومة تايوان الصين إلى وقف التلويح بالقوة وبدء حوار.

وكانت بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا" عن المتحدث العسكري شي يي قوله إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان".

الصين تحذير الصين تايوان حكومة تايوان القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|فرص عمل جديدة للشباب.. والأهلى يتراجع عن استعادة محمد شكرى

إحالة 15 موظفًا بغرف الأمن والعمليات في مركز المنيا للتحقيق

طرح 5 آلاف طن سكر فى أول جلسة للتداول فى البورصة السلعية

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 19-8-2023

تايوان تُحذّر بعد الصين: لدينا القدرة والثقة اللازمة لضمان الأمن القومي

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس