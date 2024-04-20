السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

غزة
غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 197 من العدوان الوحشي على  قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها على منازل وتجمعات النازحين في وسط وشمال وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، مبينة أن الطائرات الحربية شنت أربع غارات على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و63 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34012 شهيدًا و76833 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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الصحة الفلسطينية: ​​ارتفاع حصيلة شهداء الحرب على غزة لـ 34 الف شخص

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • قصف منزل عائلة رئيس بلدية رفح الأسبق صبحي رضوان في حي تل السلطان غرب المدينة ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين بينهم 5 أطفال و3 نساء ونجل رئيس البلدية.
  • قصف منزل عائلة الرياطي شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة عدد آخر بجراح.
  • شن غارات على الأراضي القريبة من الحدود المصرية الفلسطينية مرتين.
  • شن غارة على خيام النازحين بمواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين.
  • تدمير مربع سكني بالكامل في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • شن قصف مدفعي عنيف على منطقة المغراقة وسط القطاع ومنطقة جبل الريس شرقي مدينة غزة.
  • شن غارتين على منطقة أرض الشنطي بمحيط مستشفى الكرامة غرب مدينة غزة.
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أوستن وجالانت ناقشا آخر التطورات في غزة وإجراءات تسريع المساعدات الإنسانية للمدنيين

جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 197 من العدوان الفلسطينيين خيام النازحين رفح خان يونس مدينة غزة

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