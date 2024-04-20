اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 197 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها على منازل وتجمعات النازحين في وسط وشمال وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، مبينة أن الطائرات الحربية شنت أربع غارات على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و63 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34012 شهيدًا و76833 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية