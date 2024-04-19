الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 196 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.
واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها على منازل وتجمعات النازحين في وسط وشمال القطاع المحاصر، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدًا و106 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 33970 شهيدًا و76770 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
- ارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة الجزار قرب جسر الشيخ رضوان بمدينة غزة.
- انتشال 4 شهداء و3 إصابات نتيجة شن غارة جوية على منزل لعائلة السر في الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.
- شن غارتين جويتين على منزل عائلة أبوسلمية بجوار مسجد عمر في أرض الشنطي شمال مدينة غزة.
- شن غارات جوية على منطقة الصفطاوي في مدينة غزة.
- شن غارة جوية في محيط شركة الكهرباء وسط قطاع غزة.
- شن غارة جوية جديدة على بيت لاهيا شمال غزة.
- انتشال 30 شهيدًا مدفونين بمقبرتين، أخفاهم جيش الاحتلال في زوايا مجمع الشفاء الطبي بالمنطقة الغربية الوسطى في مدينة غزة، وتم التعرف على 12 شهيدًا منهم.