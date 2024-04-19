إحصائية جديدة لدخول الشاحنات لقطاع غزة ومعبر رفح فى الصدراة

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، عن إحصائية جدية لدخول الشاحنات لقطاع غزة الخميس، في ظل استمرار القصف الاسرائيلي في القطاع.

وعبر معبر رفح تم دخول "34" شاحنة مفصلة على النحو التالي، بينها محروقات 4 و4 غاز ومساعدات 30 شاحنة منها 12 مواد غذائية و3 مستلزمات طبية و2 طحين و2 أدوية و3 بطانيات و1 فرشات، و2 مياه و3 مواد تنظيف ، و1 فحم وملابس وخيام.

وصلت قافلة مكونة من 234 شاحنة محملة بالغذاء وإمدادات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر يوم الخميس عبر معبر رفح الحدودي.

وكشفت بيانات حركة معبر رفح، أنه خلال الساعات الماضية، دخلت إلى القطاع 48 شاحنة، منها ثلاث شاحنات وقود، وثلاث شاحنات غاز، وثلاث شاحنات ديزل. علاوة على ذلك، فقد وصلت بالفعل إلى غزة 42 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية، مثل المواد الغذائية والإمدادات الطبية والدقيق والخيام والبطانيات والفرش والملابس والأحذية ومواد التنظيف والتمور والمناديل الورقية. ودخلت 186 شاحنة إضافية محملة بالمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.

أما معبر كرم أبو سالم " 119" شاحنة مفصلة كالتالي مساعدات 103 شاحنة، مفصلة على النحو التالي 21 طحين و55 طرود غذائية و7 مواد تنظيف و2 فرشات و2 أدوية و1 مياه و2 سيرج و1 براميل مطاطية قطاع خاص 16شاحنة مفصلة كالتالي، مواد غذائية.

بالاضافة الى 12 شاحنة إماراتية والعدد الإجمالي153 لدخول الشاحنات.

مطار العريش ثلاث طائرات محملة بالمساعدات

وسهل المعبر عبور 38 جريحًا و79 مرافقًا و388 راكبًا، بينهم 100 مصري و10 أجانب، من الجانب الفلسطيني إلى مصر.

كما استقبل مطار العريش ثلاث طائرات محملة بالمساعدات المتجهة إلى غزة. ومن بينها طائرتان من بلجيكا تحمل كل منهما 30 طنا من مواد الإغاثة، وطائرة من قطر محملة بـ 26 طنا من المواد الغذائية والدقيق.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33970 شهيداً و76770 جريحاً منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب مسؤولين في الصحة الفلسطينية، ارتكب الاحتلال سبع مجازر بحق عائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، خلفت 71 شهيدا و106 جرحى.