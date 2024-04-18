انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

تواصل دولة الاحتلال “إسرائيل” فرض قيود “غير قانونية” على دخول المساعدات الإنسانية لغزة، على الرغم من تأكيدات إسرائيل وغيرها على أن العراقيل تم تقليلها.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بتعطل دخول شاحنات المساعدات نتيجة لتكدس الشاحنات داخل الجانب الاسرائيلي بمنفذ كرم أبو سالم.

في السياق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الدول ذات النفوذ إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف الظروف المروعة في غزة والضفة الغربية.

وقالت المتحدثة باسم تورك إن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، مضيفة أن العنف في الضفة الغربية يبعث على "القلق البالغ".

وذكر البيان أن إسرائيل تواصل عرقلة توريد إمدادات المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن هناك تحديات متعلقة بالجانب الإغاثي في قطاع غزة، تتمثل في نوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، وكذلك آلية إدخال المساعدات وكميتها، فضلا عن آلية توزيع المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في جميع أرجاء القطاع، جاء ذلك خلال لقائه المنسق الأممي الجديد للشؤون الإنسانية في فلسطين، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي.

وتابع: نبذل كافة الجهود من أجل استعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، المتمثلة بالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، والتي لم تنقطع الحكومة عن تقديمها لأبناء القطاع ما قبل العدوان، لتخفيف معاناتهم، وتعزيز صمودهم حتى انتهاء العدوان وبدء عملية الإعمار.