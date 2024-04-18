الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جوتيريش: "يونيسف" أبلغت عن مقتل 13900 طفل فلسطينى فى غزة

جوتيريش
جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أبلغت عن مقتل 13900 طفل فلسطيني في هجمات مروَّعة وعشوائية في قطاع غزة.

وأكد جوتيريش، خلال كلمته في الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن هناك عقبات متواصلة تحجب المساعدات عن سكان قطاع غزة ممن هم في أمس الحاجة لها.

وأضاف جوتيريش، أن عُمَّال الإغاثة يُقتَلون على نحوٍ مروَّع في قطاع غزة، داعيًا إلى فتح تحقيق في هذه الأحداث.

وأشار إلى أنه ينبغي اعتماد نهجٍ شامل للتهدئة يتضمن الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن العام الماضي شهد أعلى معدل لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة القاهرة الإخبارية جلسة مجلس الامن قناة القاهرة الإخبارية

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