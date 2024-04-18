"القاهرة الإخبارية": بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران

تعتزم بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل 13 كيانًا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

الرد الإسرائيلي على إيران

وكانت قد أوضحت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة قبل قليل، أن إسرائيل استبعدت أن يكون هناك هجوم إيراني وتحديدًا من داخل الأراضي الإيرانية، على الرغم من أن هذا السيناريو كان مقترحًا في دائرة التفاوض الإسرائيلي والمشاورات الأمنية، ولكن إسرائيل كان باعتقادها أن هناك خطًا أحمر لن تستطيع إيران تجاوزه، وهو أن تكون هذه الضربات مباشرة من الأراضي الإيرانية إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت أبوشمسية، أن الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز”، تقول إن إسرائيل أخطأت في تقديراتها، خاصة أنها استبعدت هذا الهجوم ورجحت بأن يكون الهجوم الإيراني على إسرائيل من خلال وكلاء إيران- على حد تعبيرها- سواء من لبنان أو سوريا أو اليمن أو العراق.