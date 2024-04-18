الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الثقافة الفلسطينية": العدوان الإسرائيلي دمَّر 32 مؤسسة ثقافية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى تدمير نحو 32 مؤسسة ثقافية كليًا وجزئيًا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب على غزة 

جدير بالذكر أن جرائم الجيش الصهيوني لم تتوقف على تدمير البنية التحتية الثقافية فقط، بل وصل الأمر إلى ارتكاب العديد من المجازر، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33970 شهيدًا و76770 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

مجازر الاحتلال 

وأكدت "الصحة الفلسطينية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 71 شهيدا و106 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وزارة الثقافة الفلسطينية العدوان الصهيوني على لبنان الحرب على غزة قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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