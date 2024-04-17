الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هبة القدسى: أمريكا تدرس فرض عقوبات على إيران بسبب ضرباتها تجاه إسرائيل

هبة القدسي
هبة القدسي

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن هناك قلقًا أمريكيًا كبيرًا من الضربات الإسرائيلية التي من الممكن أن يتم إطلاقها على إيران.

المناوشات الإيرانية الإسرائيلية 

وأكدت هبة القدسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك اتجاهين داخل إسرائيل فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، حيث يرغب البعض في الرد السريع على الضربات الإيرانية، ولكن بسبب الضغط الأمريكي أصبح هناك تمهل في دراسة الخيارات، وتيار آخر لا يريد الدخول في حرب مباشرة مع إيران.

تحجيم الضربات الصهيونية 

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بكل قوة في تحجيم الضربات الصهيونية التي من المتوقع إطلاقها على الجانب الإيراني، كما أن أمريكا تحاول إغراء إسرائيل بالمساعدات العسكرية مقابل التمهل في الضربات الخاصة بالجانب الإيراني.

وتابع: "أمريكا تدرس بكل قوة فرض العقوبات على الجانب الإيراني بسبب الضربات التي تم توجيهها منذ أيام قليلة على الجانب الإسرائيلي".

هبة القدسي المناوشات الإيرانية الصهيونية 90 دقيقة المحور قناة المحور

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين