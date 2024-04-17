هبة القدسى: أمريكا تدرس فرض عقوبات على إيران بسبب ضرباتها تجاه إسرائيل

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن هناك قلقًا أمريكيًا كبيرًا من الضربات الإسرائيلية التي من الممكن أن يتم إطلاقها على إيران.

المناوشات الإيرانية الإسرائيلية

وأكدت هبة القدسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك اتجاهين داخل إسرائيل فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، حيث يرغب البعض في الرد السريع على الضربات الإيرانية، ولكن بسبب الضغط الأمريكي أصبح هناك تمهل في دراسة الخيارات، وتيار آخر لا يريد الدخول في حرب مباشرة مع إيران.

تحجيم الضربات الصهيونية

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بكل قوة في تحجيم الضربات الصهيونية التي من المتوقع إطلاقها على الجانب الإيراني، كما أن أمريكا تحاول إغراء إسرائيل بالمساعدات العسكرية مقابل التمهل في الضربات الخاصة بالجانب الإيراني.

وتابع: "أمريكا تدرس بكل قوة فرض العقوبات على الجانب الإيراني بسبب الضربات التي تم توجيهها منذ أيام قليلة على الجانب الإسرائيلي".