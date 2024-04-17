ماذا بعد الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة؟.. رئيس المنتدى العربى لتحليل السياسات الإيرانية يوضح

قال محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إنه من المستبعد أن تشن إسرائيل هجومًا على إيران في الوقت الراهن، ولكن من الممكن أن يكون هناك استهداف لعناصر إيرانية عراقية بعينها الفترة المقبلة.

المناوشات الصهيونية الإيرانية

وأكد الدكتور محمد محسن أبوالنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الضربة الإيرانية على إسرائيل نقلت الحرب من مستوى الجماعات غير المباشرة مثل الحرب مع الحوثيين وحزب الله إلى الحرب مع الدولة بشكل مباشر.

وأضاف في حديثه، أن الجانب الإسرائيلي ما زال مستمرًا في استنزاف الأصول الإيرانية في المنطقة، كما أنه يتم استهداف عناصر إيرانية في سوريا والعراق وغيرهما من الدول.

التفوق الإسرائيلي

وذكر أن إسرائيل حتى اليوم متفوقة على الجانب الاستراتيجي والتكتيكي في المنطقة بالرغم من الهجمات الإيرانية التي تم استخدامها ضد الجانب الصهيوني أمس الأول.