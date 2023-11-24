خبير: جهود الدبلوماسية المصرية سبب تغير مواقف بعض الدول من القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد محسن أبوالنور، خبير السياسات الدولية، إن هناك بعض التغيرات في مواقف بعض الدول الأوروبية خصوصًا التي لها حكومات لديها نزعة يسارية، بالإضافة إلى بعض الحكومات الأخرى ذات الاتجاهات المتعددة في ظل جهود دبلوماسية مصرية عربية مكثفة لإقناع هذه الدول بأن مصالحها مع العالم العربي في خطر.

خبير: باريس اتخذت مواقف أكثر انصافًا تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف أبوالنور، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أيضًا لهجته تجاه ما يحدث في غزة تغيرت بعد الأسبوع الأول، حيث بدأت باريس في اتخاذ مواقف أكثر انصافًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

كما أشار إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية، بذل جهدًا كبيرًا في العواصم الأوروبية لإقناع الدول الأوروبية على نحو براجماتي أن مصالحها مع الدول العربية في خطر بسبب الدعم الظالم لدولة الاحتلال.

وتابع: "اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية تجوب العالم، حيث ذهبت إلى الصين وروسيا وبريطانيا والتقت وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وبذلت جهدًا كبيرًا في هذا الصدد".