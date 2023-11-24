الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار: “تحيا مصر فلسطين” رسالة تضامن شعبي مع القضية الفلسطينية

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

وجه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، التحية والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المخلصة ومواقفه الإنسانية الراسخة حيال الأزمة الفلسطينية وحفظ سلام المنطقة وفي القلب منها الدولة المصرية.

وأكد الحزب في بيان له ، أن المؤتمر رسالة تضامن شامل وصوت جهوري  من أرض مصر نهتف غزة في القلب، وهي مساندة قوية وتعضيد معنوي الي جانب دور مصر الرائد علي كافة المستويات والاصعدة.

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ووصف الحزب كلمة الرئيس السيسي اليوم في مؤتمر" تحيا مصر فلسطين" بأنها رسالة قوية لقائد يحرص على أسمى معاني الإنسانية، وفي ذات الوقت يقبض بيد من فولاذ على قواعد الأمن القومي المصري المقدس الغير قابل للمساس.

وأشاد الحزب بجهود ومساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي والموقف الراسخ إزاء الأزمة الفلسطينية حفاظا على سلام المنطقة ووقف شلال الدماء والدفع لتحقيق حل دائم للقضية مع احتفاظ المواطنين بالعيش الآمن علي أراضيهم.

ويرى حزب المصريين الأحرار  أن  مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" وحضور الرئيس والكلمة الواضحة للجميع تعكس التزامًا عاليًا ورؤية ثاقبة في التعامل مع التحديات الإنسانية والسياسية علي كافة الأصعدة.

وأعرب الحزب عن اعتزازه بالموقف الإنساني الراسخ للرئيس، الذي يمثل  نموذجا ونبراسا للتضامن العربي في مواجهة الأزمات والظروف الصعبة.

وفي هذا السياق، أكد الحزب على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والقوى الدولية للمساهمة في حل القضايا الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة؛ وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار قيادة وأعضاء عن الاصطفاف الكامل مع القيادة السياسية المصرية لما تراه من قرارات او مساعٍ واننا علي استعداد تام للمشاركة الفعّالة في أي جهد يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام والأمان في المنطقة.

وفي الختام، أكد حزب المصريين الأحرار على استمرار دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية والمضي قدما لاستكمال رحلة بناء الجمهورية الجديدة.

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