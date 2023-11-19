المصريين الأحرار تنظم مؤتمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (صور)

نظم حزب المصريين الأحرار اليوم الأحد، مؤتمرا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالنادي السوري بوسط محافظة الإسكندرية.

دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه أول الأحزاب في مصر، التي أعلنت تأييدها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة، من أجل استمرار مسيرة البناء التي شهدت الدولة المصرية في عهده، وإيمان بقدرته على العبور بها إلى الامام، لأنه صاحب قرار واستمراره في قيادة مصر يجعلها مستمرة في زعامة المنطقة.

وأضاف الدكتور عصام خليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مر بمصر بالعديد من الأزمات والتحديات والمخططات والمعوقات طوال السنوات الماضية، وحولها الشعب المصري بقيادة الرئيس السيسي إلى إنجازات ومشروعات في كل محافظة مصرية، ودعم الاقتصاد بالتوسع في الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية بإنشاء العديد المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمار ومنها محور قناة السويس، فضلًا عن العمل على إعادة هوية الشخصية المصرية التي كانت تم جرفها على مدار السنوات الماضية.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدولة المصرية حاليا محاطة بالأحداث والاضطرابات، وتهديد حدودها من الجهات الأربعة، وذلك ضمن مخطط كامل لتطويق القوة الوحيدة بالمنطقة العربية وهي مصر، ولذلك علينا التكاتف ومساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لكونه الوحيد القادر على قيادة مصر لإحباط المخططات الخارجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر النوعي الذي نظمه حزب المصريين الأحرار، بالنادي السوري بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، مع سيدات المجتمع السكندري وسيدات الأعمال وممثلي الأندية الاجتماعية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور بحضور الدكتورة إيناس صبحي أمين المرأة، وريمون ناجي رئيس المركز الإعلامي، وعضو المكتب السياسي، وحازم هلال عضو المكتب السياسي، ومنى كيرلس عضو الهيئة العليا، ونيفين عباسي القيادية بالحزب.

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