الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يعقد اجتماعًا تنظيميا للتجهيز لمؤتمر جماهيري حاشد بالصف.. الجمعة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

عقد حزب المصريين الأحرار بأمانة الجيزة؛ اجتماعًا تنظيمًا، لمناقشة الترتيبات النهائية للمؤتمر الجماهيري الحاشد الذى سيقام الجمعة المقبلة،  بحضور قيادات الحزب وشخصيات عامة وكبار عائلات الصف، لتأييد ودعم مرشح الحزب الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسى، بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف بالجيزة.

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الأمين العام الدكتورة هبة واصل، ومتابعة الأمين المساعد المهندس مصطفي الخيال.

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وقاد الاجتماع التنظيمي عمرو هيكل الأمين المساعد لمحافظة الجيزة، بحضور شيخ البلد عبدالعزيز رسمي هيكل، وهيئة مكتب الصف بقيادة عبد الرحمن علام.

وشارك الاجتماع من كبار العائلات منهم: "أبو بدوي، وهيكل، وأبو حامد، وداوود، وإمبابي، وأبو مني، والمنشاوي، عبلي، وزايد وآخرين".

وناقش التدابير والترتيبات اللازمة للخروج بأفضل صورة للمؤتمر مع التمثيل الكامل لجميع فئات المجتمع وابناء الجيزة وبخاصة الصف في مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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المصريين الأحرار السيسي الجيزة مركز الصف المهندس مصطفي الخيال

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