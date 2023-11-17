المصريين الأحرار: الموقف المصري الداعم للفلسطينيين ثابت على مر التاريخ

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن موقف مصر في غزة لا يزايد عليه أحد على مر التاريخ، منذ بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ 1948.

وأضاف “خليل” خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر قناة الحياة، أن موقف القيادة السياسية واضحًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وظهر من خلال الدعوة لقمة “القاهرة للسلام”.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي من أكثر الحملات نشاطا، لافتًا إلى أن الحزب يقوم بالتنسيق مع حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

واختتم:" نزلنا للمواطنين في أماكنهم وأقمنا ندوات ومؤتمرات مصغرة، من أجل مصر التي نحلم بها ووصلنا لكل شارع وبيت، وما يهمنا الوصول لأى مواطن في أي مكان".