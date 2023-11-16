الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يشارك فى اجتماع حملة الرئيس السيسى والجاليات بالخارج

مقر حملة المرشح الرئاسى
مقر حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

شارك حزب المصريين الأحرار اجتماع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مع قيادات الجاليات المصرية من المصريين في الخارج.

وحضر ممثل عن الحزب أحمد على حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول الحزب بقطاع الخليج، وذلك للتنسيق بشأن فترة الدعاية ومتابعة مجريات التصويت.

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وتحدث خلال الاجتماع المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، ومدير الحملة وعددًا من قيادات المصريين بالخارج.

وقال أحمد علي حسن إن الحزب وجميع المصريين بالخارج تتضافر جهودهم لدعم مسار الاستحقاق الدستوري ودعم مرشحنا الرئاسي وفق التنسيق مع القيادة المركزية للحزب برئاسة الدكتور عصام خليل.

وأضاف علي أن أمانة الحزب لشئون المصريين بالخارج أطلقت فورم لحصر كافة الناخبين والفاعلين منذ إطلاق الحملة وسلمت للمكتب الفني.

وأوضح مسئول قطاع الخليج بحزب المصريين الأحرار، أنه يعمل علي حشد وحث الجميع للمشاركة وسوف يسهم في توفير سبُل الراحة من نقل وما شابه من الأمور اللوجستية خلال عملية الاقتراع بالسعودية، بالإضافة لجاهزية غرفة عمليات بالخليج تتواصل علي مدار الساعة مع قيادة الحزب بالقاهرة.

وشدد على أن الاصطفاف الوطني والنزول للاقتراع واستكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي مسيرة البناء واجب وطنى يستوجب تضافر جهود كل المصريين علي أرض الوطن وخارجه القطر مع هذا الاستحقاق بالغ الأهمية.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
المصريين الأحرار السيسي الجاليات المصرية المصريين في الخارج الهيئة العليا التصويت الدعاية الدكتور عصام خليل

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