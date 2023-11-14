"المصريين الأحرار" يواصل جولات دعم الرئيس السيسى بزيارة الأنبا مكارى

زار حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل، مقر إيبارشية شبرا الجنوبية للقاء الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية في إطار تحركات الحزب؛ لتأييد مرشحه الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والتواصل مع كافة أطياف المجتمع.

وترأس وفد الحزب د.عصام خليل، بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ورائد مقدم أمين شمال القاهرة وعضو المكتب السياسي، وكان في استقبالهم الأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، والقمص كاراس إبراهيم.

وبدأ خليل في الحديث عن أولوية العمل وتضافر الجهود لنزول المواطنين للمشاركة في الحق الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية وخطوات الحزب وجهوده علي الأرض لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأهمية التواجد من كافة أطياف المجتمع المصري ومنهم الكنيسة الوطنية وشباب مصر الواعد.



وأبدى "خليل" استعداد حزب المصريين الأحرار للعمل على تيسير الأمور على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية الأهم؛ لاستكمال مسيرة عظيمة قادها رجل تحمل كافة الصعاب؛ للحافظ علي هوية واستقرار الوطن وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، إن الكنيسة تقوم بدور كبير من أجل حث المواطنين علي المشاركه وتوعية المواطنين بأهمية المرحلة وضرورة الحفاظ علي مقدرات الدولة وأولها الاستقرار والأمن والأمان والذي يعود بالنفع على جموع الشعب المصري، وأنه بدوره يؤدي الدور الرعوي والوطني أثناء تلك المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد.

بينما أشارت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، أن البرامج التدريبية والتأهيل وإعداد الكوادر في كافة المجالات يوفرها الحزب لكل شباب مصر دون استثناء لتأهيل الكثيرين لسوق العمل بهدف إثراء المجتمع المصري، برواد أعمال يكونون فاعلين لخدمة بلادهم وفتح آفاق جديدة للعمل والحد من البطالة.

وقال رائد مقدم، إن الحزب وقطاع شمال القاهرة علي تواصل دائم مع الكنيسة وكافة اطياف المجتمع بالمنطقة لتوفير الخدمات الممكنة وتعزيز وتحفيز كافة المواطنين؛ للنزول لصناديق الاقتراع والاصطفاف خلف الرئيس السيسي.

من جانبه، قال القمص كاراس إبراهيم، انه يتابع بشكل يومي تفاصيل المراحل الانتخابية والتفاعل مع المواطنين والرد علي استفسارات بشأنها لا سيما أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تضافر واصطفاف الجميع.