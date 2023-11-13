الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" بالحوامدية يناقش أولويات التلاحم الشعبي لتأييد الرئيس السيسي

جانب من مؤتمر المصريين
جانب من مؤتمر المصريين الأحرار

عقد حزب المصريين الأحرار بالحوامدية، اجتماعًا تنظيميًا مع قيادات وأعضاء الأمانة لمناقشة خطة التحرك علي الأرض والتلاحم مع الشارع في إطار تحركات الحزب كعضوا بالحملة الرسمية لتأييد ودعم الرئيس السيسي في انتخابات 2024.

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جاء ذلك بحضور المهندس مصطفي الخيال مساعد الأمين العام للحزب، والدكتور علاء عضو، نائب رئيس الحزب، والدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة، والمهندس محمد جمال عضو لجنه الابتكار، محمود أبو الدهب أمين قسم الحوامدية واللواء مجدي البلاصي، وعمرو هيكل الامين المساعد لمحافظة الجيزة.

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رئيس "المصريين الأحرار" يوضح توقعاته لحجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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المصريين الأحرار: توجيه الرئيس بخفض إنفاق حملته الرئاسية وتوجيهه لغزة ليس بغريب

وتحدث مساعد أمين المصريين الأحرار عن النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية علي الصعيد الدولي والإقليمي والإفريقي ودور القيادة السياسية الرشيدة في خطوات هادفة للدبلوماسية الرئاسية التي وضعت مصر في صدارة الأمم، فضلا عن التنمية المستدامة والتطوير الشامل الذى شمل كافة القطاعات المختلفة.

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تناول خطة التحرك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والذي يُشدد علي التواصل المباشر مع الشارع عبر طرق الأبواب والتوعية باهمية المشاركة في الاقتراع وهو حق دستورى اصيل وتأييد مسيرة الرئيس لاسكتمال النجاحات التي تعبر بالوطن إلي بر الأمان.

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الحوامدية التحرك الحملة الرسمية السيسي الانتخابات المهندس مصطفي الخيال

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