رئيس "المصريين الأحرار" يوضح توقعاته لحجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التوقعات بشأن الانتخابات الرئاسية تتغير بين كل لحظة والأخرى، فالمشهد كان متغيرًا قبل حدوث الغزو الغاشم على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان الحديث عن غلاء الأسعار بين المصريين، لكن بعد هذه الأحداث، أصبحت الأولويات تجاه الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.

وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن من خلال رصد الحزب لحكم المشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة الماضية، يزعم أن نسبة المشاركة أصبحت مرتفعة للغاية؛ لأن المواطن المصري أصبح لديه رؤية بشأن المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، وأهمية مشاركته في صندوق الانتخابات الرئاسية.