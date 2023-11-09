المصريين الأحرار: توجيه الرئيس بخفض إنفاق حملته الرئاسية وتوجيهه لغزة ليس بغريب

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه بعد المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجد حالة إشادة كبيرة بتوجيه الرئيس السيسي بخفض الإنفاق في الحملة الانتخابية وتوجيه هذا الإنفاق لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر قوبل بترحاب كبير لدى المواطن البسيط، وهذا على الرئيس السيسي، لأنه إنسان ويهتم دائمًا بالمحتاجين، ومن ذلك مشروع حياة كريمة.

وتابع، أن الحملة الحزبية الشعبية بدأت منذ فترة طويلة وقبل انضمامهم للحملة الرسمية للرئيس السيسي، ولاحظوا أن أعددًا كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات بالقاهرة، ولم يقوموا بنقل أماكن إقامتهم فالهيئة الوطنية للانتخابات أعدت لجنة للمغتربين للتيسير على المواطنين.

أكثر الأماكن التي تضم مصريين بالخارج

وأشار إلى أنه يتمنى تطبيق ذلك بالنسبة للمصريين بالخارج خاصة في كندا نظرًا لبعد المسافة بين اللجان وبين المواطنين، مما يمثل صعوبة في الانتقال لديهم، مؤكدًا أن أكبر عدد للمصريين بدول الخليج وكندا والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.