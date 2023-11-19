الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" للرئيس السيسى: ندعو الله أن يحفظكم صمام أمان لبلادنا

عصام خليل
عصام خليل

وجّه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، رسالة تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد ميلاده.

وقال «خليل»، فى برقية التهنئة: "إنه يسعدني بالأصالة عن نفسي والإنابة عن قيادات وأعضاء المصريين الأحرار تهنئة سيادتكم بعيد ميلاد قائد الإقليم وربان سفينة مصر، وندعو الله أن يحفظكم صمام أمان لبلادنا العزيز، وساهرًا على عطاء وخدمة أرض مصر وأهلها.. كل عام وأنتم بخير حفظك الله ورعاك وأدام عليكم موفور الصحة والسلام، وبلادنا الغالية في استقرار ورخاء".

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