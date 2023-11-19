الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى أعاد هيبة الدولة وحماها من مخططات الإرهاب (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال محمد رزق، مدير مكتب نواب مستقبل وطن بالدخيلة والعامرية، إن هناك موقفًا جادًا للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، فالشعب المصري دائمًا يلتف حول قيادته السياسية وراء مصلحة الدولة لدعم خطتها الداخلية وتقوية كيانها لمواجهة أي اعتداء خارجي.


وتابع، أن الدولة المصرية دائمًا لها أدوار بطولية للتدخل الفوري في دعم الدول العربية في وقت الأزمات سواء للأزمة الليبية بما تعرضت له جراء الفيضانات المدمرة، أو في قوافل المساعدات الإغاثية الصامدة على معبر رفح.


وأكد أن الرئيس السيسي نجح في عودة هيبة الدولة المصرية خارجيًا، وحماها من مخططات الإرهاب وجعل لكيانها السياسي قوة تستطيع صد أي مخططات خارجية، فهي من أوائل الدول العربية التي حركت العالم أجمع، ونظمت قمة القاهرة للسلام لتكون مائدة حوار تدعو لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين والأطفال.

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