الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة تشيد بتدشين مشروعات تنموية في سيناء: "أفضل رسالة"

مواطنة تدعم الرئيس
مواطنة تدعم الرئيس

قالت نسمة محمود، مواطنة مصرية، إن ما شاهدناه اليوم من حشد وزاري مصري بمدينة العريش المصرية لتدشين عدد من الإنجازات التنموية هي رسالة عالمية بأن رغم الضغط والمخططات فإن أرضنا أغلى ما نملك ولا تفاوض للتهجير.

وأشادت المواطنة بتوقيت تلك التدشينات لعدد من المشروعات القومية العملاقة لتنمية سيناء، في ظل الصراعات الدولية بأن التنمية هي شاغلنا وعلينا أن نساند الأشقاء العرب ونستضيفهم دون تهجير أو استيطان.

ودعمت قرارات الدولة المصرية بأنها حكيمة في وقت أزمات يعاني من نقص الاتحاد العربي والغربي من أجل إنقاذ مدنيين عزل وأطفال لاذنب لهم بعد تصاعد عدد الشهدات ليقترب من الـ10 آلاف شهيد فلسطيني.
 

وأكدت أن مصر طوال تاريخها بلد مضيافة الشعوب العربية، ولكن في الموقف الفلسطيني فإن التهجير يعني نسيان القضية الفلسطينية واحتلال أرض سيناء.

وتابعت، أننا ندعم بكل مشاعرنا وقدراتنا أشقاءنا الفلسطينيين ولن نتأخر عن تقديم أي مساعده البسيطة تجاه احتياجاتهم الكبيرة للإغاثة.

 

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مواطن أردنى بالإسكندرية: من حق مصر حماية سيناء من مخططات التهجير

 

مدينة العريش المصرية المشروعات القومية قرارات الدولة المصرية الموقف الفلسطيني القضية الفلسطينية

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