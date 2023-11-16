الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها وصان أمنهاا القومي (فيديو)

حماة وطن ينظم مؤتمر
حماة وطن ينظم مؤتمر جماهيري لدعم السيسي

دعت المواطنة ماجي المصري، المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتابعت في تصريحات لـ"الدستور"، أن ملايين المصريين يدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت: "نثق في قدرة المرشح عبد الفتاح السيسي على إدارة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان.. ربنا يعينه على بلدنا".

وأشارت إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، حققت على مدار سنوات ولايته العديد من الإنجازات بدءًا من تطوير البنية التحتية، حتى بناء المدن الجديدة.

وأكدت أن صوتها الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "هو قائد المرحلة ليكمل معنا مسيره التطوير التي حرمنا منها لسنوات وبدعم الشعب مع الحكومة سيكون هناك اتحاد لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة".
 

https://www.youtube.com/shorts/ngjUUAQsE_4

 

حماة وطن ينظم مؤتمر جماهيري لدعم السيسي

عقد أمس المؤتمر الجماهيري لحزب حماه الوطن، بحضور عدد كبير من النواب والسياسيين والحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتوافد الآلاف من أهالي الاسكندرية لحضور المؤتمر الجماهيري تزامنا مع بدء الإعلان عن الدعاية الانتخابية للاستحقاق الانتخابي.

وعقد حزب حماة وطن مؤتمرًا بحضور آلاف المواطنين بمنطقة القباري بدائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وحضر الآلاف معلنين تأييدهم لترشح الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدين مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات والنزول إلى لجان الاقتراع فور فتحها.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسية جديدة الإنجازات المصرية المؤتمر الجماهيرى حزب حماة الوطن

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